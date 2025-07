Martín Buzzi respalda a Dante Bowen en la interna peronista

Para Martín Buzzi, el mejor candidato dentro del peronismo, es Dante Bowen. El exgpbernador de Chubut, lleva tiempo alejado de la actividad política, pero no tan lejos. Recientemente se lo vio en una reunión junto a Dante Bowen y militantes del peronismo de Comodoro Rivadavia, expresando abiertamente su apoyo al precandidato dolavense.

Buzzi, hombre cercano a José Glinski, que oficia de jefe de campaña de Bowen, expresó abiertamente su respaldo al intendente de Dolavon, confiando que podría ser una pieza clave en la reconstrucción del peronismo chubutense. «Tiene todo mi apoyo y reconocimiento. Es lo mejor que tiene el peronismo», expresó Buzzi.

De hecho, en recientes declaraciones a la prensa comodorense, Buzzi no dudó en afirmar: «Me gusta Dante Bowen, pero además no me gustan los otros. El grupo que representa Dante Bowen me gusta y me interesa y quiero que le vaya sinceramente bien, porque creo que refresca las últimas opciones que presentamos desde el peronismo como opción política», sentenció.