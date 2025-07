Gimnasia de Jujuy volvió a empatar pero se mantiene en la punta de la zona B de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy empató por 1 a 1 con Defensores Unidos en el partido que disputaron esta tarde, en el estadio 23 de Agosto, por la vigesimotercera fecha de la Primera Nacional 2025.

El equipo de Zárate se había puesto en ventaja a los 10 minutos del complemento, por medio de un gol del delantero Lautaro Ceratto, pero el local igualaría 13 minutos más tarde, por medio del gol del atacante Gustavo Fernández.

Con una nueva igualdad, el “Lobo jujeño” se mantiene en la punta de la zona B con 43 unidades, tres más que Chacarita y Gimnasia de Mendoza, sus principales perseguidores.

Temperley le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza a domicilio. En un partido con un polémico arbitraje de Gastón Monsón Brizuela, donde a los 18’ Luciano Nieto fue amonestado por segunda vez, por retrasarse a la hora de hacer un lateral. Dos minutos más tarde, Fernando Brandan puso de cabeza el gol de la victoria. Después de haber sido reemplazado, el goleador del partido sería expulsado por protestar.

A los 35 del segundo tiempo se dio la jugada con más polémica del encuentro. A instancia del juez de línea, el árbitro, Monsón Brizuela, anuló por fuera de juego el segundo gol de Franco Ayunta para el “Gasolero”, aunque el delantero se encontraba claramente habilitado. Los de zona Sur se metieron sextos, en puestos de clasificación al Reducido.

En el inicio de la jornada, Chacarita se impuso 2-1 frente a Talleres de Remedios de Escalada. Los “Tallarines” empezaron ganando con gol de Gabriel Rocha. Santiago Apa igualaba las cosas para el “Funebrero” antes que culmine la primera parte y Misael Jaime lo daría vuelta para quedarse con los 3 puntos, que dejaron al “Tricolor” en segundo lugar de la zona B.

Almirante Brown volvió a la victoria luego de 6 encuentros. Con goles de Marcos Abreliano, de penal, y Leandro Iglesias, se impuso 2-0 ante Mitre de Santiago del Estero.

En un partido con siete goles Colón volvió a ganar, esta vez 4-3 frente a Central Norte, en condición de visitante. El “Puma” Gigliotti abría el marcador a los 6 minutos, mientras que Franco Tisera igualaba las cosas para el local. A los 22’ hubo una asistencia de Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez para que Zahir Yunis, nuevamente adelante al “Sabalero” y Federico Jourdan y Gigliotti dejaban 4-1 a favor de los de Santa Fe antes que termine el primer tiempo. Una vez en el complemento, Rodrigo Acosta y Nicolas Genes descontaron para los “Cuervos”.

Resultados del día en la Primera Nacional

Chacarita 2-1 Talleres (RdE)

Gimnasia (M) 0-1 Temperley

Güemes 1-1 Gimnasia y Tiro (S)

Patronato 1-0 Maipú

Almirante Brown 2-0 Mitre (SdE)

Racing (C) 2-1 Colegiales

Defensores de Belgrano 0-0 Estudiantes (RC)

Gimnasia de Jujuy 1-1 Defensores Unidos

Central Norte 3-4 Colón

Nueva Chicago 0-0 Chaco For Ever