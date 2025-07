Estudiante atacó con un cuchillo a otro en el sum de la escuela

Un grave episodio de violencia se registró este lunes por la noche en la Escuela N°768 “Ernesto Che Guevara”, ubicada en Gobernador Galina 151.

Según el parte policial, alrededor de las 21 horas el Centro de Monitoreo Urbano alertó sobre una persona herida con arma blanca dentro del establecimiento (turno nocturno).

Al llegar, los efectivos constataron que un joven de 20 años, identificado como E.G.M. , presentaba cortes en el antebrazo y el rostro. Fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Zonal, donde posteriormente recibió el alta médica.

En el lugar, la Policía halló los cristales de la puerta de ingreso dañados y un cuchillo de 27 centímetros con manchas de sangre, que fue secuestrado como evidencia.

Lo que dijo la Policía

En diálogo con la prensa, la comisario Gloria Riffo, segunda jefa de la Seccional Primera, explicó cómo sucedieron los hechos: “Cerca de las 21 horas dieron conocimiento vía radial que había una persona lesionada en la escuela nocturna. Al llegar los efectivos policiales efectivamente se trataba de un alumno que había sido agredido por un compañero”, indicó.

La oficial confirmó que el ataque ocurrió dentro del sum del establecimiento. “El agresor utilizó un cuchillo que fue secuestrado en el lugar. Fue demorado en el hospital porque también tenía lesiones, ya que rompió un cristal antes de retirarse”, explicó.

Respecto al estado de salud de la víctima, Riffo detalló que “se encuentra bien, tiene lesiones de carácter leve, si bien tiene un corte en el rostro y en el brazo. Ya fue dado de alta y se le recepcionó la denuncia penal”.

Sin motivos aparentes

La funcionaria policial también señaló que, según la víctima, no había conflictos previos con el agresor: “La víctima refiere que no tiene un trato con esta persona, solamente lo conocía del establecimiento, comparten el aula, pero no tenían un trato diario. No hay motivo alguno para que esta persona haya actuado de esa manera agresiva”, expresó Riffo.

El agresor, E.A.G, de 25 años, quedó detenido y será presentado a audiencia de control de detención. No posee antecedentes policiales.

Intervención judicial

La fiscal de turno, Dra. Anya Pucheta, dispuso que Garay permanezca detenido tras recibir atención médica. En el procedimiento trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, Policía Científica e Investigaciones.