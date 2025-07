Controles viales en Chubut: más de 30 conductores alcoholizados fueron retirados de circulación

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló durante el fin de semana operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos, además de tareas preventivas en distintos puntos del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 6.784 vehículos, realizó 3.862 test de alcoholemia y retiró a 36 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 992 vehículos, se realizaron 900 test de alcoholemia con 7 casos positivos detectados, se labraron 10 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Trelew y Gaiman

En Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad, como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 954 vehículos, se efectuaron 954 test de alcoholemia, detectando a 17 conductores en estado de ebriedad.

Asimismo, se registraron 23 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y no se retuvieron rodados.

Este domingo 20 de julio, se comprobó que un conductor circulaba en estado de ebriedad con un índice positivo de 2,51 g/l. en lo que resultó el caso más elevado de la provincia. De inmediato, se lo retiró de circulación y se desarrolló la infracción correspondiente.

En Gaiman, se controlaron 135 vehículos, se llevaron a cabo 135 test de alcoholemia, se comprobaron dos alcoholemias positivas, se efectuaron dos infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

En los controles del viernes, se detectó que un conductor circulaba alcoholizado con un índice positivo de 0,54 g/l. y se procedió a retirarlo de circulación y elaborarle la infracción pertinente.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 1.933 vehículos, se realizaron 1.276 test de alcoholemia, se detectó a 7 conductores en estado de ebriedad, se labraron 32 infracciones y se retuvo un automóvil.

En los controles del sábado, se comprobó que un conductor circulaba alcoholizado con un índice positivo de 1,99 g/l. Se procedió a retirarlo de circulación de inmediato y se le efectuó la infracción.

Camarones

En Camarones, se controlaron 31 vehículos, se efectuaron tres alcoholemias y no se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo con un total de 691 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 83 test de alcoholemia, se detectó un conductor alcoholizado, se labraron cinco infracciones y no se retuvieron automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.360 vehículos, se realizaron 511 test de alcoholemia, se comprobaron dos casos positivos, se labraron 19 infracciones y no se retuvieron rodados.

Leleque

Se controlaron 42 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia ni se labraron infracciones.

José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 116 vehículos y no se registraron infracciones. En Gobernador Costa, se verificaron 240 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, se labraron dos infracciones y no se retuvo ningún rodado.

En Río Pico, se controlaron 116 vehículos, se efectuó una infracción a la Ley Nacional de Tránsito y no se retuvo ningún vehículo.

Finalmente, en Tecka, se controlaron 174 rodados, no se labró ninguna infracción ni se retuvo ningún automóvil.