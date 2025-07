Conflicto pesquero: Jorge Frías advirtió que “toda la cadena laboral está padeciendo”

La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP) expresó su “profunda preocupación” por la crisis que atraviesa la industria pesquera nacional, especialmente por la parálisis de la flota langostinera, e instó a abrir un canal de diálogo para evitar un escenario aún más grave.

En un comunicado difundido esta semana, la entidad que conduce Jorge Frías advirtió que los problemas del sector “de no encararse con responsabilidad, podrían llevar a la paralización total del sector por tiempo indeterminado y generar hechos de violencia y delitos”. También recordaron que vienen alertando desde hace meses sobre las consecuencias sociales y económicas de la crisis, y reclamaron a las cámaras empresarias, sindicatos y autoridades estatales que asuman el compromiso de resolver el conflicto.

En este sentido, Frías explicó que el objetivo del comunicado fue “poner un poco de claridad a aquellos que no tienen justamente claridad de todo lo que se viene viviendo hace meses, donde todos padecemos y donde buscamos soluciones más allá que sea lo que deseamos, que sea la mejor, la que buscamos, la que sea posible”.

El dirigente destacó que la crisis golpea a todos los eslabones de la industria: “Estamos en esta triste realidad de una actividad tan productiva que hoy tiene sumergida a todos los trabajadores. Estamos en la pirámide de la actividad, pero también a aquellos que dependen en toda la cadena laboral de la actividad nuestra”.

Frías hizo hincapié en el impacto sobre las familias y las prestaciones sociales: “Todos consumimos medicación y vamos a los médicos. Si no levantamos la bandera de la negación y de la lucha para darnos un respiro, para tomar impulso y volver a plantear las diferencias, vamos a sucumbir y después nada va a tener sentido”.

El secretario general también advirtió que el tiempo para revertir la situación es limitado debido a los ciclos biológicos del recurso: “El tiempo biológico dice que quedan dos meses de trabajo con mucha expectativa y si no aprovechamos esos dos meses, después todo lo que pasó no cobra sentido, pierde todo valor”. Y agregó: “Lo que hoy no estamos pescando se lo está comiendo la merluza o se está mudando de una zona que después no lo vamos a poder capturar”.

Frías criticó la falta de sensibilidad del gobierno nacional y de las políticas públicas hacia la actividad pesquera: “Esta industria exporta el 90-95% de las capturas. En el Obelisco ni se enteran lo que a nosotros nos pasa. La pesca no se consume en la Argentina, es una debilidad que tenemos en este sector”.

Por último, llamó a bajar los decibeles dentro del propio sector sindical y a priorizar la recuperación de la actividad: “Si no bajamos los decibeles, si no nos encausamos, lo que realmente importa es que la gente necesita que estemos a la altura de las circunstancias para darle soluciones y que esta actividad se reactive. Y después tendremos tiempo para corregir lo que no hicimos bien o lo que sea necesario para que los trabajadores sean compensados como corresponde”.