Caputo, negador serial



El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y defendió su legalidad. «No hay nada ilegal y mucho menos inmoral», aseguró durante una entrevista, en referencia a la denuncia judicial que busca investigar las condiciones en las que se aprobaron esos préstamos.

Consultado por los casos que involucran a integrantes de su equipo, el funcionario sostuvo que acceder a estos créditos «es algo absolutamente lógico y normal», ya que los empleados públicos cobran sus salarios en esa entidad y pueden utilizar las líneas disponibles.