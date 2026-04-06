Nueva convocatoria de fondos para la investigación científica con impacto en Chubut



Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut invitaron a investigadores de la provincia a participar de la convocatoria “Subsidios a la Investigación Científica con impacto en el territorio argentino 2026”, impulsada por la Fundación Williams, que se encuentra abierta desde el pasado 19 de marzo y que recibirá postulaciones hasta el próximo 20 de abril.

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar proyectos de investigación científica que aborden problemáticas, fenómenos o temas específicos del territorio argentino, promoviendo la generación de conocimiento relevante que contribuya al desarrollo nacional y que, a su vez, tenga proyección en el ámbito científico internacional.

La convocatoria contempla tres grandes áreas del conocimiento: Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales; Ciencias Biológicas y Biomédicas; y Ciencias Exactas y Naturales, fomentando el abordaje interdisciplinario y la producción científica de calidad.

Podrán postularse investigadores argentinos que se desempeñen en organizaciones sin fines de lucro radicadas en el país, tales como institutos, centros de investigación, fundaciones y universidades. Entre los requisitos, se establece que la persona responsable del proyecto deberá contar con título de doctorado, una línea de investigación propia con al menos dos años de desarrollo y experiencia en dirección de recursos humanos.

Hasta 22 millones de pesos

En cuanto al financiamiento, se otorgarán subsidios de hasta 22.000.000 de pesos por proyecto, destinados a fortalecer el desarrollo de las investigaciones seleccionadas. Se valorarán especialmente aquellas propuestas que cuenten con reconocimiento institucional, independientemente de si poseen otras fuentes de financiamiento vigentes.

Los fondos podrán utilizarse para la adquisición de insumos, reactivos, equipamiento (hasta un 50% del total), realización de trabajo de campo, contratación de servicios especializados, adquisición de software, publicaciones científicas, movilidad, formación de recursos humanos y estipendios de becas.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología se destaca la importancia de este tipo de convocatorias para fortalecer el sistema científico-tecnológico y promover investigaciones con impacto directo en el territorio, incentivando la participación de equipos de investigación de toda la provincia.

Para más información y acceso a la convocatoria, se puede consultar el sitio web: https://ciencia.chubut.gov.ar/convocatorias/2026-03-19-subsidios-a-la-investigacion-cientifica-con-impacto-en-el-te/