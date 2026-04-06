Todos salpicados

En plena discusión por los créditos otorgados a funcionarios del oficialismo, se conoció un listado más amplio de créditos hipotecarios contraídos por diputados, senadores y altos funcionarios en bancos públicos y privados. La nómina incluye no solo a oficialistas, sino también a referentes de la oposición.

En Chubut, el caso testigo fue el de la legisladora libertariana Maira Frías quien recibió un préstamo del Banco Nación por $203 millones y es una de las beneficiarias de préstamos de más alto monto que realizó el Banco Nación.

El caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, generó una crisis dentro del seno del Gobierno cuyo final nadie puede predecir, y ya no se pueden evitar los efectos colaterales