La Pato mide mejor que Milei

En marzo, la imagen de Milei volvió a caer, al tiempo que cerca del 60% de los argentinos consideró negativa la situación económica del país, un 12% más que quienes opinaban así en febrero. Los datos están incluidos en una encuesta de la consultora Zentrix, realizada sobre un total de 1.198 entrevistados entre el 10 y el 19 de marzo último, y con un margen de error de +/- 2,83 por ciento.

Lo que más afectó los pasillos de la Casa Rosada es dentro del ámbito oficialista, Milei ya no es la figura mejor evaluada, al ser superado por la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Milei registra, según el sondeo, un 40,3% de positiva, cuando un mes antes tenía un 47 y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo, cinco puntos por encima del 46% de febrero. Mientras que Bullrich registró una imagen positiva de 42,7% y una imagen negativa de 50,3%.

Además, la aprobación sobre el gobierno de Milei quedó en 38,5% con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado según Zentrix 45% de positiva y solo 44% de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos.

Asimismo, ante otra pregunta, un 83,9% aseguró que su salario «no» le está ganando a la inflación.