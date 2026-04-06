Trasladaron 20.000 plantines de coihue a la Cordillera



En una acción sin precedentes en la región, el Gobierno del Chubut llevó adelante un operativo aéreo en el que se trasladaron más de 20.000 plantines de coihue al Parque y Reserva Provincial Río Turbio, específicamente al puesto institucional ubicado en Arroyo Jara.

El operativo, realizado a través de la Secretaría de Bosques provincial, constituye un verdadero hito logístico, técnico e institucional. Dos helicópteros que prestan servicio para la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y que recientemente participaron en el combate de los incendios en la comarca, fueron utilizados para concretar esta compleja tarea que demandó una capacidad operativa excepcional y una articulación interinstitucional de alto nivel.

Recomposición de áreas afectadas por incendios

Esta acción fue impulsada por la Dirección de Coordinación Institucional de la Secretaría de Bosques, en el marco de un proyecto de restauración que se viene consolidando desde hace más de una década. A lo largo de estos años, el compromiso sostenido del organismo, así como el profesionalismo de su equipo técnico han permitido avanzar de manera firme en la recomposición de áreas degradadas por incendios forestales.

La restauración activa en la reserva provincial representa una intervención estratégica para revertir los efectos de los grandes incendios, que propicia la recuperación de la estructura y funcionalidad del bosque andino patagónico.

Vivero forestal

En este contexto, cobra especial relevancia el rol del Vivero Forestal “Lemu” de El Maitén, recientemente inaugurado por el Gobierno del Chubut en el marco de las políticas públicas que impulsa el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Se trata del primer vivero provincial específicamente destinado a la producción de especies nativas, concebido como una herramienta estructural para sostener y escalar los procesos de restauración en todo el territorio.

Los plantines utilizados en esta campaña fueron producidos íntegramente por técnicos de la Secretaría de Bosques en dicho vivero, a partir de semillas recolectadas en la misma zona donde serán implantados para garantizar la adaptación ecológica.

El vivero cuenta con una capacidad de producción aproximada de 70.000 plantines de especies nativas, lo que permitirá abastecer de manera sostenida los proyectos de reforestación en áreas afectadas por incendios y fortalecer, además, la red de viveros públicos y privados de la región cordillerana. Asimismo, constituye una herramienta clave para mitigar el impacto del fuego, aumentar la superficie de bosque nativo y promover instancias de participación comunitaria, de educación ambiental y de concientización.

Su construcción fue posible gracias al financiamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en el marco del Proyecto ProCLIM-AR, en articulación con la Fundación Vida Silvestre Argentina, lo que refleja una política pública que integra escalas locales, provinciales y nacionales.

De la operación participaron la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), y la Secretaría de Bosques en su conjunto, consolidando un esquema de cooperación que potencia los resultados y optimiza los recursos del Estado.