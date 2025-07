Aseguran que Benjamín Vicuña denunciará a la China Suárez por impedimento de contacto con sus hijos

El posteo de la China Suárez “desenmascarando” a Benjamín Vicuña y acusándolo de mal padre, habría sido el principio de una batalla legal entre los padres de Amancio y Magnolia. Ayer por la tarde, Ángel de Brito reveló que el chileno estaría planeando denunciar a su ex pareja por “impedimento de contacto” con sus hijos, luego de un intento fallido de reencontrarse con ellos mientras ella está en Turquía junto a Mauro Icardi.

Así lo informó el conductor de LAM en sus historias de Instagram: “En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta”.

“Al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlo a la casa. Nadie le contestaba, el encargado le dijo que no sabía nada. Fue a la comisaria a denunciar el impedimento de contacto, hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños”, reveló.

Y agregó: “En la comisaria, le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana. Hoy fue feriado”.

Tras su escandaloso posteo, la China Suárez compartió una foto de su familia compartiendo una cena en el Campo de Polo y algunos interpretaron que sería una indirecta dirigida a su ex pareja: “A la tarde, la China desde Turquía posteo una foto de su familia reunida en el campo de polo. Además del palazo a Vicuña, es un canje que tiene. ¿Por qué necesita postear desde otro continente?”, opinó De Brito.

Por último, reflexionó: “Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de todos estos locos”.