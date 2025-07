Ana Clara Romero: “Las soluciones no están en los extremos”

Con el impulso del gobernador Torres y bajo el sello de la unidad, el espacio Despierta Chubut confirmó su fórmula para las elecciones legislativas del 26 de octubre. La actual diputada nacional Ana Clara Romero encabezará la boleta, acompañada por el vicegobernador Gustavo Menna. En diálogo con AzM Radio, Romero repasó su mirada sobre la coyuntura política, económica y social del país y la provincia, y valoró la necesidad de “trabajar una alternativa” que se aparte de los extremos de la LLA y del Peronismo.

“Me parece que fue un año muy difícil el 2024 para todos. Lo que se venía y lo que hubo que atajar como pudimos todos no era poco, y creo que se atajó: una hiperinflación, un quiebre total de un montón de cuestiones. Y ahora no hay que quedarse con esa idea de que ya está, hay que seguir trabajando para mejorar”, expresó sobre la situación nacional.

Romero remarcó que la gestión del gobierno central logró controlar la inflación “a costa de un montón de cosas, pero a muchos argentinos les trae tranquilidad”, aunque advirtió que la estrategia no es sostenible indefinidamente. “La olla a presión no da más”, planteó, y señaló que el diálogo entre los gobernadores y el Congreso será clave para salir de la emergencia: “Hace falta esa mirada federal, hay otras maneras de hacer las cosas”.

En materia energética y productiva, la diputada criticó las decisiones de YPF que perjudicaron a Chubut: “La decisión estratégica de YPF nos mató, porque los tipos tomaron una decisión 100% empresarial: dijeron ‘acá producen más, me conviene más, voy acá, y ustedes gracias por los 40 años de historia’. Lo he dicho, lo que no tenemos es resorte para impedirlo, porque por más que tenga un 51% de capital nacional, es una S.A.”

También se refirió a la disputa judicial por las acciones de YPF tras el fallo en contra de la Argentina en Estados Unidos. “Las acciones que tiene Chubut en YPF son patrimonio de los chubutenses, es como si mañana quisieran transferir la Casa de Gobierno. Es patrimonio de los chubutenses. Como son acciones, algo abstracto, por ahí cuesta visualizarlo de esa manera”, explicó. En esa línea, defendió el planteo hecho por la provincia para proteger esos activos: “Nosotros no podemos permitir que esto suceda”.

Sobre las políticas previsionales, Romero pidió racionalidad: “Claramente la gente que trabajó toda su vida y no tiene 30 años de aporte tiene derecho a tener una renta al final de sus días. Ahora, detonar el sistema con 4 millones de personas que no aportaron para que los sostengan quienes sí aportaron, no es justo. El costo no lo está pagando ni la casta ni los mercados, lo está pagando el otro jubilado que sí aportó”.

En ese marco, sostuvo: “Las soluciones no están en los extremos. No están en cortar todo como quiere el oficialismo nacional, pero tampoco están en esta gente que nos llevó hasta este lugar”. Y concluyó que el escenario político tras las elecciones obligará a buscar consensos: “No va a haber cambios sustanciales en cuanto a los apoyos que tenga el oficialismo nacional. Tenemos que ir a un sistema que tienda más al diálogo”.