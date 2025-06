Yanina Latorre expuso los chats picantes entre Alex Caniggia y Majo Martino: «Mandá video»

Tras sincerarse con su gusto por Jorge Rial, Yanina Latorre le pidió a sus panelistas que revelen alguna intimidad de sus vidas. Fue allí cuando la conductora apuntó contra Majo Martino y le exigió que muestre sus chats con el recientemente separado, Alex Caniggia.

La panelista se defendió diciendo que no hay mucha conversación textual, ya que el influencer prefiere comunicarse a través de videos. Ante la insistencia de Yanina, Martino le entregó su celular y ella expuso sus candentes mensajes.

“No me da miedo”, lanzó la panelista, dejando en claro que no tiene nada que ocultar.

“Sos una tierna, me encanta, pero como que ahora estás más tiernita, ¿puede ser? Relajada la pandita. Reportate, Pandi, manda video. Amo que sos una tierna”, decía el audio del video de Caniggia que Yanina mostró al aire.

“Está en la cama desnudo con una cara de ‘me estoy tocando’”, comentó la conductora sobre el video.

Cuando le consultó a Martino sobre que responde a estos mensajes, Yanina se sorprendió al ver que le contestó con un video que no se puede replicar: «Le mandó un video en bombita, sos una zorra».

“¿Me extrañás poco o mucho, Pandi?”, decía otro de los mensajes de Caniggia, a lo que Martino le contestó muy cómplice: «Iberic man, yo también te extraño. Si me avisabas, iba con ustedes hoy».