Roberto García Moritán confirmó su romance con Priscila Crivocapich

Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohaín se separaron en septiembre del año pasado y la modelo se muestra muy contenta en su relación con Martín Pepa, mientras que el exfuncionario no presentó aún a ninguna nueva pareja.

Fue Yanina Latorre la que confirmó que Moritán está saliendo con otra modelo. Se trata de Priscila Crivocapich, una hermosa mujer que además de desfilar se desempeña como periodista deportiva y actualmente trabaja en el streaming de Telefe.

“Roberto García Moritán está de novio hace un mes y medio o dos, y ya se muestran, van a eventos, van juntos a comer a casas de amigos, la vieron en el edificio de él, los vecinos los ven todo el tiempo, con Priscila Crivocapich. Ella tuvo su primer marido, que era un empresario, se llama Leandro y era uno de los directivos de Multitalent. Después se separó de él hace muchos años. Estuvo de novia con el Rifle Varela y con el político, Martín Menem”, contó la conductora.

“Nos estamos conociendo (con Priscila). Esto es un proceso. Me parece que, siendo adultos, con muchas responsabilidades, y sobre todo con mucha historia, está bien tomarse las cosas con calma”, expresó Roberto al ser consultado por el ciclo “Sálvese Quien Pueda”.

“Casi pasó un año. Pero me parece que ya estaba listo para por lo menos conocer a alguien y darme la posibilidad de volver a salir, a comer, a charlar. Estamos bien”, sumó Moritán.

Al ser consultado por la posibilidad de ser padre nuevamente, lo descartó por completo, a pesar de que su nueva novia aún no tiene hijos.