Qué dijo Adrián Suar sobre su supuesto romance con Rocío Robles y el futuro de Viviana Canosa en El Trece

La periodista Pilar Smith lanzó una ‘bomba’ en su programa en Gossip (Net TV) y aseguró que el productor Adrián Suar habría iniciado un romance con la periodista de ESPN, Rocío Robles, hace ya un año.

En diálogo con la prensa presente en la premiere de Rocky, la obra teatral que protagoniza Nico Vazquez, Suar negó estar en una relación con Robles, pero no negó conocerla.

“El día que esté de novio, lo voy a decir”, respondió contundente ante la pregunta de si estaba en pareja con la periodista de ESPN.

“¿Hay un vínculo afectivo ahí?”, insistieron. “No, nos conocemos las caras”, sostuvo Suar y sumó: “La quiero mucho, es divina. Gran persona y gran periodista deportiva”.

Por otra parte, le preguntaron sobre el futuro de Viviana Canosa en El Trece tras los recientes rumores de que levantarían su programa por bajo rating y las polémicas en las que se metió la conductora.

“Yo ya hable con Viviana, va a haber muchos cambios en el canal. Siempre en buenos términos, tengo la mejor relación con ella», reconoció.

«Es verdad que ella tenía contrato hasta julio, todavía no lo sé, me gustaría que continúen todos los programas, pero a veces en la pantalla siempre hay cambios”, cerró.