“No es populismo, es humanidad”, el fuerte mensaje de Alianiello tras el voto previsional

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que aumenta las jubilaciones un 7,2% y eleva el bono previsional mensual de 70 mil a 110 mil, la diputada nacional del Unión por la Patria, Eugenia Alianiello, dialogó con El Diario Web y respaldó con firmeza la iniciativa, al tiempo que cuestionó con dureza la postura del presidente Javier Milei.

“Votamos a favor de este proyecto porque hay un país real que no aparece en los posteos del Presidente. Es el país de los jubilados que eligen entre comida o medicamentos, de personas con discapacidad sin acceso a tratamientos esenciales”, remarcó Alianiello, quien criticó el enfoque del Gobierno al señalar que “Milei no solo no los escucha, los insulta”.

La legisladora defendió el carácter humano de la ley: “No se trata de ‘populismo’, se trata de humanidad. Y si hay algo verdaderamente demagógico, es prometer libertad mientras se desmantela el Estado que debe proteger a los más vulnerables”.

En esa línea, la diputada chubutense apuntó contra el anuncio presidencial de vetar cualquier iniciativa que comprometa el equilibrio fiscal: “El Presidente escribió que vetará cualquier cosa que atente contra el ‘déficit cero’. Pero lo que atenta contra la Argentina es usar el equilibrio fiscal como excusa para justificar la crueldad”.

Alianiello también señaló que el Congreso está proponiendo redireccionar fondos “prescindibles, como los que se asignan a los Servicios de Inteligencia”, para atender urgencias que afectan a miles de argentinos. “Gobernar no es decidir entre números fríos, es decidir entre personas concretas”, sostuvo.

Finalmente, dijo: “Las redes sociales pueden darle al Presidente una apariencia de control, pero la realidad no se maneja con posteos ni amenazas escritas en mayúsculas. La política no es un show. La gente no come tuits. Y tarde o temprano, la realidad lo va a invadir: va a chocar con los hospitales vacíos, con las pensiones demoradas, con los abuelos endeudados. Y ahí no va a haber slogan que lo salve de las consecuencias de sus decisiones”.