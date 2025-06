La UCA cuestionó los datos de pobreza del INDEC

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) cuestionó la medición oficial de la pobreza en el primer trimestre de 2025, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el organismo universitario, la baja del 31,7% celebrada por el Gobierno podría estar inflada en al menos 4 o 5 puntos.

«La reducción de la pobreza es real, pero no tan pronunciada como indican los datos oficiales», afirmó el director del Observatorio, Agustín Salvia, quien sostuvo que las cifras actuales se explican más por cambios metodológicos que por mejoras económicas concretas.

Cambios en la metodología y dudas sobre el IPC

Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los investigadores de la UCA es la modificación en la metodología aplicada por el INDEC desde el tercer trimestre de 2024, que afecta la construcción de la Canasta Básica Total (CBT), base para definir la línea de pobreza.

El propio Salvia explicó que el INDEC no incorporó nuevos ítems en esa canasta, lo que distorsiona la medición real de ingresos necesarios para no caer en situación de pobreza. «Uno no puede estar en contra de que mejoren los índices, pero el INDEC tiene que informar si hubo un cambio metodológico», subrayó.

La observación no solo afecta los datos de pobreza, sino que también pone en duda otros indicadores, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó una variación del 1,5% en mayo. Para la UCA, esa cifra tampoco condice con la evolución real del consumo masivo y los ingresos.

«4 o 5 puntos no se explican por mejoras económicas»

Según el informe del Observatorio, el contexto económico no justificaría una mejora tan abrupta. Si bien hubo una leve recuperación del empleo registrado y una desaceleración inflacionaria, Salvia estimó que la pobreza real se ubicaría entre 35% y 37%, es decir, entre 4 y 5 puntos por encima del número publicado por el INDEC.

Además, el especialista agregó que si se corrigiera la metodología actual, la cifra oficial aumentaría al menos dos puntos más, dejando en evidencia la necesidad de transparencia técnica y coherencia entre los distintos indicadores macroeconómicos.

