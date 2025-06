Escándalo por el cumpleaños de Pablito Ruiz: les cobró a sus invitados 100 dólares el cubierto

Pablito Ruiz festejó ayer su cumpleaños número 50 en un exclusivo salón de Lomas de Zamora junto a su familia, amigos y celebridades. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que se conoció que el artista invitó a sus fanáticos pero les cobró el cubierto.

“Te invito a celebrar una fiesta inolvidable”, indicaba el póster promocional del cumpleaños del músico, realizado el domingo 1 de junio.

El periodista de espectáculos, Fede Flowers, relató la información y mostró fotos exclusivas de lo que fue el evento puertas adentro: “De no creer! Pablito Ruiz celebró sus 50 años y le cobró $100 dólares el cubierto a sus fans, muchos de ellos internacionales».

El artista tuvo tres cambios de looks y el evento contó con tres presentaciones musicales para los 160 invitados presentes, entre ellos algunos famosos.

Según la información de Flowers, los fanáticos de Ruiz no estaban al tanto de que tenían que pagar la entrada e incluso fueron sorprendidos apenas se sentaron en las mesas: “Tuvieron que pagar los platos, algunos juntaban el efectivo y otros por transferencia”.

Además, advirtió que «no es la primera vez que el cantante usa esta modalidad».

Al enfrentarse con numerosas críticas, el cantante utilizó sus redes sociales para esclarecer lo sucedido, sosteniendo que sus fanáticos eran conscientes de lo que estaban pagando: “Mis fans lo supieron siempre, se vendió como show privado y la oportunidad de festejar conmigo el cumple, no lo veo nada bochornoso. Yo les ofrecí un show con músicos, un salón de primera Upfest co. Un servicio de primer nivel, un catering riquísimo, todos quedaron felices”.