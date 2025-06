Denunció que le robaron la identidad a su hijo para cruzar a un menor a Bolivia

Una mujer denunció que le robaron la identidad de su hijo luego que desde Migraciones le notificaran que el niño salió del país en diciembre del año pasado rumbo a Bolivia y que no regresó, pese a que el nene nunca salió de la Argentina.

Analía vive en el barrio rosarino de Empalme Graneros junto con su hijo Tomás y relató que a mediados de junio intentó cobrar la Asignación Universal por Hijo correspondiente a dicho mes, pero se la negaron.

Ante la curiosidad, se presentó en una oficina de la ANSES y allí le informaron que dicho beneficio estaba suspendido debido a que su hijo había salido del país y nunca regresó.

“Me dijeron que estaba suspendida porque el 10 de diciembre mi hijo salió a Bolivia. Mi sorpresa fue porque no salió y por la mirada acusadora. Me decían: ‘por ahí no te acordás’, y tardaron siete meses para darme de baja”, contó.

Frente a este escenario, la mujer denunció que alguien utilizó la identidad del pequeño para cruzar a otro nene hacia Bolivia.

Lo más llamativo es que cuando se acercó a Migraciones las autoridades le confirmaron lo detectado por ANSES: “Cuando voy me muestran que evidentemente salió por un cruce, aparecen nombre, apellido, DNI y su edad”.

“Escanearon el DNI para corroborar que era verdad, pero les dije que no era así, que alguien cruzó con los datos de mi hijo. Me decían ‘vamos a ver, por ahí vos te olvidaste, capaz se fue con los abuelos’”, destacó en diálogo con el medio El Tres.

En este escenario, Analía señaló que que se trata de una situación “grave” porque además le dijeron que “hay cámaras de un móvil donde se lo ve, entonces, si hay un niño que salió, ¿quién fue?”.

Al momento de la entrevista la mujer tenía en brazos a su hijo, lo que genera aun más incertidumbre sobre quién es el nene que cruzó a Bolivia.

No es el primer caso que se denuncia sobre la usurpación de identidad para que un menor salga de la Argentina y pase a otro país.