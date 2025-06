Científicos argentinos desarrollaron una nueva vacuna de tercera generación contra la tos convulsa

Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desarrollaron en Argentina una vacuna de tercera generación contra la tos convulsa que demostró ser segura, inmunogénica y efectiva en pruebas preclínicas.

La formulación, impulsada por el equipo que dirige la doctora Daniela Hozbor, se basa en vesículas de membrana externa derivadas de la bacteria Bordetella pertussis, agente causante de la enfermedad. Esta nueva tecnología permitiría incluso la aplicación nasal y ya fue patentada en Estados Unidos y Brasil.

“La vacuna que hemos logrado formular y aplicar por la vía nasal no solamente lleva a una protección contra la enfermedad severa en modelo animal, sino que también permite reducir la colonización en las vías respiratorias superiores y, así, disminuir la transmisión de la enfermedad”, explicó Hozbor.

Aunque ya existen vacunas eficaces contra la coqueluche, en las últimas décadas se observó un resurgimiento de la enfermedad, incluso en poblaciones vacunadas.

Según los expertos, esto se debe a que la inmunidad natural o inducida por las vacunas actuales no dura toda la vida y no previene completamente la transmisión. “En todos los casos, y de manera muy robusta, obtuvimos resultados que muestran a las VME como un excelente candidato vacunal de tercera generación, que superan las debilidades de las vacunas actuales”, aseguró Hozbor.

La tos convulsa puede afectar a personas de todas las edades, pero los bebés sin esquema completo de vacunación son los más vulnerables. “En general, el 50% de los bebés menores de un año que se infectan necesitan atención médica”, señaló Hozbor, y advirtió que 1 de cada 100 casos puede ser mortal.

Actualmente, en Argentina se aplica un esquema de vacunación con varias dosis y refuerzos durante la infancia y la adolescencia, así como en embarazadas y personal de salud.

Si bien la especialista resaltó que las vacunas disponibles son seguras y eficaces, advirtió sobre la baja en las tasas de inmunización: “Hay que reforzar la idea de que las vacunas son clave para salvar vidas”.