Madryn será sede del ciclo “Piano y Vos/z” en septiembre

El viernes 11 de septiembre a las 21 horas, en el Teatro del Muelle ubicado en avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, comenzará el ciclo “Piano y vos/z”, una propuesta musical mensual a cargo del pianista Agustín Urrutia.

Este primer encuentro marcará el comienzo oficial del ciclo y reunirá sobre el escenario a alumnos de piano particulares junto a los participantes del taller intensivo “Encuentro de voz y piano”, ofreciendo una velada compartida de aprendizaje y expresión artística.

Luego, durante octubre y noviembre, el formato pasará a conciertos íntimos a dúo (pianista y cantante) que recorrerán diversos géneros y estilos musicales, con el piano como gran articulador sonoro.

Cabe destacar que el ciclo tendrá su gran cierre en diciembre con un concierto especial en vivo de Agustín Urrutia & Banda.