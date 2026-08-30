El sistema universitario argentino atraviesa su peor momento en 33 años

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) presentaron este martes el primer Informe de Situación del Sistema Universitario, un estudio que revela datos alarmantes sobre el retroceso presupuestario y salarial que afecta a las universidades y al sistema científico-tecnológico argentino.

La actividad se realizó en la sede gremial de la Federación y contó con la participación de Daniel Filmus (presidente del CIICTI), Oscar Alpa (presidente del CIN), la periodista Nora Bär y el diputado Daniel Gollán.

Entre los principales hallazgos, el informe señala que los salarios de docentes e investigadores nacionales cayeron un 29,3% en términos reales desde noviembre de 2023, y que el financiamiento educativo nacional descendió al 0,7% del PBI, su nivel más bajo en 33 años.

También expone que el presupuesto de la Secretaría de Educación se redujo un 47,6% en dos años, mientras que el financiamiento científico cayó un 45,4%, afectando gravemente a organismos de CyT. Durante la presentación, se alertó sobre el «catastrófico impacto del ajuste» en la calidad educativa, en la investigación y en el carácter federal del sistema, ya que las provincias más pequeñas fueron las más afectadas.

Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN, expresó: «Este primer informe muestra con datos duros lo que venimos denunciando desde hace meses: el brutal ajuste del gobierno nacional está destruyendo el sistema universitario y científico argentino. No es una opinión, es una realidad: los salarios cayeron 29%, el financiamiento educativo se encuentra en su nivel más bajo en tres décadas, y los organismos de ciencia y tecnología están siendo vaciados, concluyó Ricci.

Fuente: InfoGEI