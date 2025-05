Se retrasa el inicio de Masterchef: «Hay un problema de comercialización con la imagen de Wanda»

Ángel de Brito invitó a su programa a Alejandro Ripoll, el director de Gran Hermano, quien reveló varios detalles sobre el reality, como por ejemplo la fecha de fin del programa, unas horas antes de que Santiago del Moro lo anunciara en vivo.

Pero además de contar que el reality termina el 23 de junio, reveló algunas internas que hay en Telefe con respecto a sus figuras. A mediados de junio saldrá al aire La Voz, con Nico Occhiato en la conducción, ocupando el lugar de Marley, que esperaba volver con una segunda temporada de Survivor, pero según Ripoll, se quedará con las ganas: «¿Existe? ¿Survivor? Más humo que Caruso Lombardi. ¡Más humo! Sí, olvidate».

«¿Y por qué quedó Masterchef para después? ¿Se hace Masterchef? ¿Se hace con Wanda?», quiso saber el conductor de LAM y el director de Telefe contó que hay un problema con la imagen actual de Wanda.

«¡Qué buena pregunta! Va a depender mucho del rendimiento de La Voz. Hay un problema de comercialización con la imagen de Wanda», reconoció Ripoll, quien también descartó la posibilidad de que vuelva Paula Chaves a Telefe.

«No. Paula Chaves es Bake Off. Paula ya fue corrida de Bake Off y no quedó bien la relación con ella porque la reemplazaron por Wanda y ella se enteró al aire en una promoción», concluyó el director de televisión.