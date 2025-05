Por qué algunos ex Gran Hermano no entraron a la casa para el casamiento de Brian

Santiago del Moro presentó una noche diferente dentro de la casa de Gran Hermano. Les pidió a los jugadores que se encerraran en el SUM para que vean pasar uno a uno a los exparticipantes que volvieron al reality para estar presentes en el casamiento de Brian Alberto.

La boda se realizó dentro de la casa ya que la novia había ingresado vestida de novia al Congelados y le pidió que casaran.

Tal como ocurrió en 2022 con la “boda” de Marcos, Julieta y Nacho, el que ofició la ceremonia fue Big Ari, mientras los familiares de Brian y los exjugadores miraban con atención.

Pero el público notó que faltaban varios chicos. Y fue Yanina Latorre la que explicó el motivo de su ausencia.

«La semana que vienen entran ‘sin jugar’ varios ex a la casa. Tengo dos nombres. (Por eso no entran hoy)”, anunció la conductora de Sálvese Quién Pueda en sus redes sociales.

“No esperen a Chiara y Luciana hoy, entran la semana que viene. Parece que también entran la semana que viene Nano, Jenni y Martina. De nada», escribió Yanina.

Sobre el final del programa, Santiago del Moro explicó que “algunos de los que no entraron hoy, van a entrar en la recta final a jugar, a acompañar para hacer campaña”.

«Algunos, no sé cuántos, los que nos están hoy, van a entrar en la recta final a jugar. Entran a hacer campaña en la recta final con los últimos que queden. Ya se van a enterar quiénes entran», detalló el conductor.