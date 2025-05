Pepe Cibrian habló sobre su reconciliación con Georgina Barbarossa: estuvieron distanciados durante 3 años

Pepe Cibrian y Georgina Barbarossa se reconciliaron luego de estar distanciados por aproximadamente tres años. El director teatral y la conductora mantienen una relación de 44 años y en 2022 protagonizaron una pelea.

Durante este fin de semana, Georgina Barbarossa publicó un posteo junto al actor, sorprendiendo a todos sus seguidores y agradeciendo a Ezequiel Frezzotti por organizar el reencuentro.

«Reconciliados! Siempre el amor es más fuerte ❤️ te amo mi Pepi!!!! @pepecibrianc ❤️», escribió en su cuenta de Instagram.

En diálogo con La Criti y Fede Flowers de “Se terminó la joda” (Splendid AM990), Pepe Cibrian compartió detalles de su encuentro con su amiga.

“Gracias a Ezequiel, mi marido, que sabe que hace tres años estamos distanciados con Georgina por un total malentendido que ayer lo aclaramos”, comenzó.

Según detalló el director de teatro, él y Georgina se habían peleado por un malentendido en el que le habrían dicho tal cosa “con mala leche” y que finalmente “no fue”. Además, destacó que mantiene una amistad de 44 años con la conductora de Telefe.

Y cerró: “Nos encontramos ayer y fue una cosa muy nuestra donde no había medios ni nada porque no era un encuentro para hacer prensa ni mucho menos, era para reencontrar con la vida”.

Por otra parte, Georgina Barbarossa también se comunicó con el programa radial y habló sobre el reencuentro: “Encontrarme con Pepe fue como encontrarnos a jugar, como dos niñitos que nos encontramos a jugar como siempre. Porque cuando hay malos entendidos la cosa se pone fea”.

Y se lamentó: “Como dos estúpidos nos perdimos dos o tres años de nuestras vidas”.

La conductora relató que a pesar de haber estado distanciados, su reencuentro fue como si no hubiese pasado nada: “Somos familia, así que somos inseparables a pesar de todo”.

“La obra con la cual empecé con Pepe se llamaba A pesar de todo, de aquí no me voy. Y es así, a pesar de todo, seguimos siendo familia. Más que familia, nos seguimos eligiendo”, cerró.