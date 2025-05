Ocho pueblos disputan el Best Tourism Villages

En Buenos Aires anunciaron los pueblos argentinos nominados a una de las máximas distinciones que entrega ONU Turismo. Como todos los años, Best Tourism Villages destaca los destinos emergentes que poseen una belleza y riqueza natural y humana. En esta oportunidad, ocho sitios distribuidos a lo largo del territorio argentino competirán por el título y serán electos por un equipo de jurados miembros de la ONU.

La distinción también apunta a reconocer a aquellos pueblos que tengan un compromiso con la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y ambiental con el objetivo fundamental de hacer del turismo uno de los motores de transformación positiva, desarrollo rural y bienestar comunitario.

Desarrollo y crecimiento

Durante el anuncio, el director Regional para las Américas De ONU Turismo, Gustavo Santos, dirigió unas palabras a los presentes en las cuales distinguió los destinos nacionales y reforzó la idea del sector como un actor traccionador de desarrollo y crecimiento.

“Entre uno los objetivos que Best Tourism Villages se trazó durante estos años fue poner a la persona en el centro de la escena de la actividad turística, no fueron los lobbys de las grandes empresas, ni las luces magníficas, sino el turismo apuntando a quienes más necesitan de nuestra actividad”, puntualizó el representante del organismo.

A su vez, subrayó el crecimiento del continente en cuanto a la estructura del mundo de los viajes diciendo que “apareció en la agenda las Américas. Muchas veces olvidados, hoy somos una de las fuerzas más potentes de la región y del mundo. Seremos el territorio promisorio del planeta”.

Sobre el final, resaltó que pese a todo el territorio ganado en cuanto a la industria, aún queda trabajo por realizar debido a que “el 80 % de la población del planeta nunca viajó en avión” e instó a seguir apostando por el motor que “redistribuye las riquezas como ningún otro”.

Por último, celebró la tarea de Best Tourism Villages porque hizo que los poblados que guardan su identidad y autenticidad estuvieran en la mirada del mundo y concluyó asegurando que “la autenticidad será el nuevo lujo”, ya que “se trata de unir mundos en una nueva visión humanista”.

Los destinos argentinos

– Maimará (Jujuy)

– Villa Yacanto (Córdoba)

– Villa Elisa (Entre Ríos)

– Seclantás (Salta)

– Saldungaray (Provincia de Buenos Aires)

– Famatina (La Rioja)

– Uspallata (Mendoza)

– Carlos Pellegrini (Corrientes)