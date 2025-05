Luciana Elbusto: “Me suspendieron de mi trabajo”

La periodista Luciana Elbusto reconoció en los últimos días haber tenido un romance con Diego Brancatelli durante cinco años, a pesar de que el conductor está casado y vive con su mujer y sus dos hijos.

Luciana habló con todos los medios y eso no fue bien visto por el programa “ISPA, Todo al revés”, de NET TV que la tiene contratada. Su conductor, Diego Suárez, se enojó y la tildó de “traidora”.

Ella se disculpó, pero no fue suficiente y finalmente decidieron suspenderla por toda esta semana y volver a charlar el lunes para evaluar su continuidad en el ciclo de la señal de cable.

Sobre la suspensión de su trabajo, Elbusto espera poder regresar: “Veremos qué pasa. Nos debemos una charla. En ese momento, no podía reconocerlo. Empezaron a aparecer pruebas y no lo podía ocultar. Lo que molestó es que estuve por los programas. Espero que me entiendan que yo no puedo dar notas porque trabajo de esto”.

Diego Suárez había manifestado que fue decisión del canal suspenderla, pero él está de acuerdo: “Yo no la suspendí. Fue el canal. Yo no tomo decisiones que tienen que ver con lo artístico. Me sentí traicionado porque nunca pude entender que, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, ella tomó la decisión de decir algo totalmente distinto a lo que me dijo a mí, y me dejó como un boludo».

Sobre Diego Brancatelli, reconoció en “Mujeres Argentinas” que “seguramente está enojado. Él tiene que cuidar a su mujer, la madre de sus hijos. Uno no deja de sentir de un día para el otro. Yo con él no hablaba de política. Charlábamos de la vida”.