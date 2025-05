La UOM Puerto Madryn se suma al paro nacional con fuertes críticas al Gobierno y al sector empresarial

En el marco del paro nacional convocado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para este miércoles 7 de mayo, El Diario Web dialogó con Marcelo Arrivillaga, secretario general del gremio en Puerto Madryn, quien brindó detalles sobre la situación del sector y explicó los motivos que impulsan el inicio de un plan de lucha en todo el país.

“Comenzamos con una medida de 24 horas y, de no haber respuestas, se intensificará con paros de 48 y hasta 72 horas en las próximas semanas”, explicó Arrivillaga. La protesta tiene como principal reclamo la falta de acuerdo en la paritaria 2024-2025, lo que, según afirmó, impide calcular las nuevas escalas salariales desde abril y deja a los trabajadores sin una base de ingresos actualizada.

Además, el dirigente indicó que la propuesta salarial ofrecida por las cámaras está muy por debajo de lo que marca el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al que la UOM considera como piso mínimo para una recomposición. “Estamos alrededor de 15 puntos por debajo del poder adquisitivo real. El INDEC dice que es 8 o 9, pero hay un error de ponderación de los productos. Lo que consumimos no se refleja en el índice como debería”, expresó.

Arrivillaga también recordó que el gremio había logrado un acuerdo de actualización salarial a fines del año pasado, pero el Gobierno nacional impidió su homologación a menos que se redujera el porcentaje para ajustarlo a las metas de inflación. “Accedimos a ese pedido para cerrar el acuerdo, pero la inflación no bajó; subió. Está claro que el salario no es el problema”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas reuniones, señaló que hay instancias de diálogo, pero no hay consenso. “Hay una complicidad entre las cámaras empresariales y el Gobierno. No puede ser que no vean que todo sube, desde la carne hasta los servicios. Hay una mezquindad evidente”.

Por último, aseguró que, al menos en esta primera instancia, no habrá movilización en Puerto Madryn. “Estamos arrancando el plan de lucha, iremos viendo cómo se desarrollan los escenarios. Esta medida es dura, lo sabemos, pero es la única herramienta que nos queda. Desde enero que estamos reclamando y no hay respuesta”, concluyó.