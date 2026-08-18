Cada vez aumentan más los casos de salud mental

Debido al aumento de la demanda en casos de salud mental, en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional, el Hospital Subzonal “Santa Teresita” y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que dependen del establecimiento sanitario de la ciudad de Rawson, concretan distintas acciones orientadas a fortalecer los dispositivos existentes, ampliar el acceso y acercar la atención de salud mental a la comunidad.

Desde la Dirección Provincial de Adicciones y Salud Mental de la Secretaría de Salud chubutense, a cargo de la psiquiatra Marta Rodríguez, se indicó que la atención se organiza como una red entre el hospital de referencia y los CAPS, sostenida por equipos interdisciplinarios de Psiquiatría, Psicología, Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Enfermería, Acompañamiento Terapéutico y operadores de apoyo sociocomunitario.

En esa línea, el Hospital Subzonal “Santa Teresita” cuenta con una amplia oferta de prestaciones y dispositivos de Salud Mental, que incluye consultorios externos de Psicología y Psiquiatría para personas adultas y niños; guardia de Salud Mental las 24 horas; propuestas de estimulación cognitiva y musicoterapia; centro ocupacional y viviendas asistidas. Además, dispone de un espacio destinado a adolescentes de 15 a 19 años y de dispositivos para familiares y referentes afectivos de personas con problemáticas de consumo y de usuarios del Servicio de Salud Mental.

La red se completa con las prestaciones de los CAPS, teniendo en cuenta que en el Área 16 funcionan Consejerías en Salud Mental y un espacio para personas mayores; en Playa Unión se brindan Consejerías, atención psicológica, talleres de Musicoterapia y Educación Física y Terapia Ocupacional.

Por otro lado, el CAPS San Ramón tiene consultorios externos de Psicología, espacios recreativos y de autoestima para mujeres víctimas de violencia de género, entre otras propuestas.

Consejerías en Salud Mental

Como parte del fortalecimiento de la red, durante este año el Servicio de Salud Mental del Hospital Subzonal “Santa Teresita”, a cargo de la licenciada en Psicología Romina Rossi, amplió las Consejerías en Salud Mental que funcionan en los CAPS Área 16 y en el de Playa Unión.

Se trata de espacios de primera escucha, asesoramiento y orientación, abiertos a toda la comunidad, sin restricciones de edad y sin necesidad de turno previo, que permiten acercar una respuesta temprana ante distintas problemáticas psicosociales.

En el CAPS Área 16, ubicado en avenida Chacho Peñaloza N° 214 de Rawson, las consejerías funcionan los miércoles y viernes, de 13.30 a 18 horas, y los sábados de 8 a 13 horas. En tanto que, en el CAPS de Playa Unión, conocido como “Mini Hospital”, se brindan los sábados de 8 a 13 horas.