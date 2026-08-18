PETRÓLEO

El petróleo vuelve a operar por encima de los US$90


El precio del petróleo Brent supera los US$90 por barril ante la continuidad de un escenario de incertidumbre en el conflicto en Medio Oriente.

El barril opera a 90,60 dólares al promediar la rueda de este martes. Si bien muestra un recorte de 0,3%, la tendencia general es al alza en un contexto de pocas certezas.

En el plano local la situación demora una toma de decisión sobre el precio de las naftas, pero al mismo tiempo mejora los ingresos por exportaciones.

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