En Sarmiento impulsan la reapertura de los senderos en el ANP Bosque Petrificado

La Municipalidad de Sarmiento avanza en un plan integral para transformar la experiencia del visitante dentro del Área Natural Protegida (ANP) Bosque Petrificado. Bajo los lineamientos de la gestión local, se busca potenciar los recursos naturales y geológicos mediante una propuesta turística de bajo impacto ambiental.

En este marco, equipos del Ministerio de Turismo provincial y de la cartera turística municipal realizaron una inspección sobre el terreno en el ANP. La jornada de trabajo estuvo liderada por la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, y la secretaria de Turismo local, Romina Chinchilla. El objetivo central de esta evaluación consistió en verificar el estado operativo del parque para habilitar un antiguo trayecto histórico. Esta iniciativa permitirá redistribuir los flujos de visitantes, disminuyendo la presión sobre las zonas más concurridas y protegiendo el valioso patrimonio paleontológico.

Modernización de la reserva

El plan estratégico diseñado entre el Municipio y la Provincia contempla acciones en tres frentes de trabajo; nuevos circuitos pedestres con la adecuación, señalización y medidas de seguridad para la reactivación formal de senderos históricos; innovación en la oferta, con el desarrollo de actividades alternativas como caminatas guiadas y astroturismo, aprovechando la nitidez de los cielos patagónicos; y la infraestructura y conservación, con mejoras coordinadas en los servicios e instalaciones para garantizar la preservación del ecosistema.