La flamante conducción del Sitravich Madryn reclamó más equipamiento para Vialidad

Con la presencia de trabajadores activos y jubilados, este martes asumió en Puerto Madryn la nueva conducción seccional del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (Sitravich). El acto marcó el inicio de una etapa que, según expresaron sus referentes, buscará devolverle protagonismo al sector operativo dentro del gremio y poner el foco en las necesidades concretas que atraviesan los trabajadores de Vialidad Provincial.

El flamante prosecretario seccional, Kevin Larger, tomó la palabra en representación del nuevo equipo y destacó que se trata de una conducción nacida desde las bases. “Esta lista está formada por trabajadores de realidad, como decimos nosotros: maquinistas, albañiles, administrativos, personal de planta. Gente que conoce el trabajo en la ruta, en la campaña, y que sabe lo que significa estar días enteros fuera de casa, sin condiciones ni respaldo”, expresó.

Uno de los principales reclamos planteados por Larger fue la falta de inversión en equipamiento vial. Según explicó, actualmente Vialidad Provincial “funciona con maquinaria obsoleta, sin repuestos y con un presupuesto muy limitado, lo que genera serias dificultades para cumplir con las tareas”. “Tenemos sectores donde si se rompe una máquina, no hay otra. Hay cuadrillas que trabajan sin la indumentaria necesaria. Todo recae en la voluntad del personal, que le pone el cuerpo a pesar de todo”, subrayó.

Asimismo, el dirigente remarcó la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo para el personal que cumple funciones en campaña. “En muchos casos se alojan en casillas deterioradas, sin comunicación, sin conectividad. Nuestro objetivo es trabajar para dignificar esa estadía, reducir el desarraigo, y hacer que las campañas sean más humanas”, sostuvo. En ese sentido, mencionó que se están haciendo gestiones para la instalación de antenas que mejoren la conectividad en zonas alejadas.

Otro de los ejes que impulsará la nueva gestión será el acompañamiento a los afiliados en los procesos de concursos internos. “Queremos que el sindicato tenga un rol activo en la formación y asesoramiento de los compañeros que quieran rendir. Vamos a ayudarlos a preparar el material, a entender el procedimiento, a que sientan que no están solos”, indicó.

En cuanto al aspecto salarial, Larger planteó una dura radiografía de la situación actual: “Hoy no llegamos a fin de mes. La inflación nos está comiendo el salario. Hay compañeros que para el día 15 ya no tienen más plata, y eso afecta también a quienes están en campaña, porque el viático no alcanza con los precios de hoy”.