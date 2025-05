Jimena Barón cumplió 38 años y lo celebró con una mega fiesta sorpresa

Jimena Barón escribió una carta abierta a sus seguidores en el marco de su cumpleaños número 38, en la que se mostró agradecida por el momento que está viviendo junto a su familia, que dentro de poco recibirá la llegada de su bebé con Matías Palleiro.

“Ayer amanecí con 38 pirulos, una panza de 8 meses y 2 hombres que amo con todo mi corazón y me hicieron pasar un día precioso. Todo fue sorpresa, empezando por la búsqueda del tesoro para encontrar mis regalos, y después antifaz y un almuerzo familiar sorpresa y a la noche una mesaza de amigos espectacular”, expresó la cantante sobre la noche que planearon su hijo y su pareja.

A pocos días de ser madre y lo que conlleva eso, la “Cobra” reveló que se encontraba con poca energía para festejar su cumpleaños y agradeció a su novio por sorprenderla con dos importantes festejos: “Gracias @tumapalleiro Q bombón por este día tan especial donde yo con esta zapan no tenía energía para organizar nada, pero necesitaba mucho estar rodeada de tanto amor y gente linda que la vida me puso cerquita”.

No menos importante, agradeció a su hijo por siempre estar presente: “Gracias Momo de mi corazón por tu carta, tus piedras para los chakras y tu compañerismo de siempre. A mi familia y amigos, los mejores del planeta. Y a todos ustedes por los mensajes tan lindos!”.

Y finalmente, le dedicó unas palabras a su futuro hijo, manifestando su emoción por su llegada: “Y ahora pinino que me dejaste cumplir años, te toca a vos en unos días y la emoción es desbordante. Que año maravilloso se viene ❤️”.