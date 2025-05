El papa de Kim Gómez confirmó que se mete en la política de la provincia de Buenos Aires

Marcos Gómez, el papá de Kim, la niña asesinada por delincuentes menores en La Plata, habló en exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que se involucrará en la política de Buenos Aires luego de mantener conversaciones con el gobierno de la Nación y de la provincia.

En medio del dolor y la angustia por el feroz asesinato de su hija en manos de adolescentes de 17 y 14 años, Marcos decidió impulsar su lucha para que “no haya otra Kim más”.

“Tomé la decisión de involucrarme en el Estado. Ya sé por dónde voy a ir”, contó Marcos.

En este escenario, destacó que tanto desde Nación como de la provincia, se contactaron con él: “Los dos me ofrecieron distintos programas para hacer sobre prevención y seguridad con niños y adolescentes”.

“Voy arrancar a trabajar con la provincia de Buenos Aires. No tengo ninguna bandera política, pero Kim era de La Plata y la ciudad le pertenece”, anunció a este medio.

Con este avance, Marcos busca iniciar su camino por dicha ciudad con la idea de “escalar” hacia otros sectores.

Por último, acerca de si ya hubo comunicación con el Presidente, respondió: “Con Javier Milei todavía no me junté, ojalá que me pueda atender, es lo que estoy intentando hacer. Quiero saber si voy a tener su apoyo como había dicho”.

Mientras avanza la causa, el papá de la niña es uno de los que más está involucrado en el proyecto que ingresará al Congreso por la baja de imputabilidad, luego de la aprobación en comisiones.

Caso

Kim fue asesinada a fines de febrero de este año en manos de delincuentes que le robaron el auto a su mamá Florencia. Allí, los menores, hicieron caso omiso a los desesperados gritos de ayuda de la nena que estaba dentro del vehículo y en medio de la fuga la arrojaron y fue arrastrada durante 15 cuadras.

La autopsia confirmó que la niña falleció producto de los traumatismos generados por el arrastre.

Por el crimen hay dos detenidos. El mayor solo tiene 17 años y está con prisión preventiva, mientras que el de 14 todavía aguarda saber hasta cuándo deberá estar alojado en un instituto de menores.