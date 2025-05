El guitarrista Julio Moura habló por primera vez después de la muerte de una mujer en su casa

El guitarrista Julio Moura habló por primera vez después de la muerte de Andrea Murillo a comienzos de este año en su casa de La Plata, en lo que se presume que fue durante una práctica sexual sadomasoquista.

A través de su cuenta de Instagram, el integrante de la banda Virus se expresó sobre la muerte de Murillo, de nacionalidad chilena, quien en un comienzo se creyó que era su pareja, algo que fue negado.

“Mi silencio hasta hoy fue por respeto a tu familia a tus seres queridos y a la justicia para todo lo que necesiten de mí”, comenzó la carta Moura.

“Hoy te recuerdo y quiero expresar a todos la maravillosa mujer que fuiste, eres y serás”, manifestó en el escrito, junto con una foto de Murillo.

Además, habló sobre la relación que tenían: “Tu amistad fue algo que me llenó de gratificación. Estarás en mi corazón por siempre, y honraré tu vida, vida que nada le importó a los que construyen la ‘opinión pública’”.

“Ante la dicha de haberte conocido Andrea… solo debo decir: ‘gracias a la vida’”, concluyó.

La causa continúa bajo la intervención del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien sigue por el lineamiento de que la víctima falleció en medio de una práctica sexual sadomasoquista.

Aunque en un comienzo se había indicado que eran pareja, familiares de ambos informaron que no eran novios, si no que tenían encuentros esporádicos.

Ese 3 de enero, cuando ocurrió la muerte, Murillo había viajado para instalarse unos días en la casa de Moura.

Conforme al parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la mujer fue hallada «en una sala de estar, tirada en el suelo, en posición decúbito dorsal, presentando signos de ahorcadura en el cuello, lesiones en las piernas y una soga atada a un tirante del techo, como así también la existencia de una escalera».