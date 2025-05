Caso Maradona: declarará el psicólogo Carlos Díaz

El psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, declarará este jueves en el juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

El defensor del imputado, Diego Olmedo, se lo informó a la agencia Noticias Argentinas y señaló que el imputado prestará testimonio por la tarde.

Díaz fue contratado por el abogado Matías Morla para abordar las adicciones del ex jugador de Boca y la Selección argentina a las drogas y al alcohol, según explicó Olmedo a este medio.

En primer término, los testigos que comparecerán ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach serán dos acompañantes terapéuticos, identificados como Alejandro Cottaro y Carlos Baccini.

Ambos profesionales acompañaron al paciente desde el 11 de noviembre, día en el que fue externado de la Clínica Olivos para ser derivado a la residencia del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Junto a Díaz, el neurocirujano y médico personal de Diego, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón y el jefe de los enfermeros, Mariano Perroni, son los otros seis sindicados por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, un delito que prevé una pena que va de ocho a 25 años de cárcel, según el Código Penal.

La extensa declaración de Gianinna Maradona

La hermana menor de Dalma prestó testimonio durante siete horas y señaló que «lo vio muy mal» a su padre luego de su operación por el hematoma subdural, a la vez que lloró cuando recordó la noticia de su fallecimiento.

La hija del ex futbolista y Claudia Villafañe sostuvo que durante la reunión realizada en la Clínica Olivos la convencieron a ella y a sus hermanas -Dalma y Jana- de que «lo mejor para Diego era una internación domiciliaria», una decisión con la que «todos estuvimos de acuerdo».

«Le pido disculpas a mi hijo, a mi hermana y a mi mamá. Me quería ir con mi papá, no tenía ganas de nada», añadió Gianinna.

Por otra parte, lamentó «todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo» a su padre, en un mensaje directo al médico personal Leopoldo Luque, como así también a la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie», agregó la joven.