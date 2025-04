Wanda Nara habló por primera vez sobre su separación de L-Gante y reveló quién decidió cortar

La empresaria manifestó querer estar sola por «mucho tiempo».

Wanda Nara rompió el silencio sobre su reciente ruptura con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, que se conoció este fin de semana tras un posteo del cantante. Esta semana trascendió que el artista se alejará de los escenarios para enfocarse en su salud, aunque hay un hermetismo sobre si se trataría de su salud mental o física.

En diálogo con un móvil de LAM (América TV), la empresaria reveló que fue ella quien tomó la decisión de separarse del cantante: “Con Elián el fin de semana tomé una decisión, que a veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está, y siempre acompaña”.

Sobre el complicado estado de salud de su ex pareja, confesó que estuvo a su lado durante los estudios que le realizaron: “En eso del médico estaba yo, hablé, me ocupé, y no me gusta decir lo que hago por lo demás pero siento que como decía antes, soy una persona que siempre está».

“Por más que hoy el vínculo cambie de título, el afecto y la responsabilidad emocional va a seguir. No quiero hablar de ese tema puntual, el tema que yo hablé con el médico no se trataba de adicciones, era otro episodio, pero no soy quién para hablarlo si él no lo habla. Lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido, ayudo y siga ayudando”, explicó, dejando en claro que no dará detalles sobre el diagnóstico que recibió el artista.

Finalmente, la empresaria no cerró sus puertas ante la llegada de un nuevo amor, aunque admitió querer disfrutar de su soltería: “Quiero estar sola mucho tiempo, si me ven con alguien, invéntale un rumor o romance con alguna. Quiero estar sola, mi problema es que él me gusta, después me da bola”.