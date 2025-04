Secta rusa de Bariloche: la Justicia respondió al reclamo de los pasaportes de las ocho mujeres involucradas

Los abogados particulares presentaron un recurso de hábeas corpus para reclamar la restitución de efectos personales.

La Justicia respondió al reclamo para recuperar los pasaportes de las ocho mujeres involucradas en la presunta secta rusa de Ashram Shambala de Bariloche.

En la investigación que involucra a la presunta secta, la Justicia Federal volvió a pronunciarse en respuesta a al pedido puntual por los defensores de las ocho mujeres que forman parte de la causa.

Los abogados particulares presentaron un recurso de hábeas corpus para reclamar la restitución de efectos personales, entre ellos pasaportes, licencias de conducir y otros documentos.

El reclamo fue presentado inicialmente ante un juez subrogante, quien lo desestimó al considerar que los hechos relatados no encuadraban dentro de ninguna de las hipótesis previstas por la Ley 23.098.

Además, medios locales, explicaron que el magistrado detalló que no existía una “limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria” ni una “agravación ilegítima de la forma y condiciones de detención”, condiciones esenciales para que el recurso de hábeas corpus fuera considerado procedente.

Asimismo, los letrados de las mujeres insistieron en que la retención de los documentos personales constituía una medida ilegítima. Según manifestaron, se trataba de elementos indispensables para la vida cotidiana de sus defendidas, por lo que solicitaron que, al menos, se les entregaran certificaciones judiciales de copia de los pasaportes.

Tras la resolución inicial, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca intervino para revisar el planteo.

Sin embargo, los camaristas ratificaron el rechazo y remarcaron que el hábeas corpus no era la vía adecuada para resolver este tipo de reclamos. Por último, sostuvieron que no correspondía intervenir bajo ese instrumento legal.