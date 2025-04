¿Se terminó el amor?: Stefi Roitman y Ricky Montaner estarían separados

La pareja formada por Stefi Roitman y Ricky Montaner enfrenta severos rumores de separación a pocos meses de cumplir tres años de casados. La influencer y el cantante tomaron la decisión de vivir separados y hace más de un mes que no se encuentran en el mismo país.

En una entrevista que brindó a principios de este mes, Roitman reveló estar físicamente separada de su esposo luego de tomar la decisión de mudarse a España para enfocarse en su carrera como actriz, mientras que Montaner continúa viviendo en Miami cerca de los estudios de grabación.

«Tenía muchas aristas, muchas verticales así abiertas y tuve que empezar a cerrar un par de ventanas para enfocarme en la actuación y viajar y todo. Por ahora es como más el modo actuación, voy a vivir a Madrid un tiempo, venir para acá, que es un lugar que a mí me inspira mucho, me hace muy feliz», expresó Stefi sobre su mudanza.

El pasado fin de semana, la modelo argentina asistió a los Premios Platino 2025 y posó sola en la alfombra roja, lo que revivió los rumores de un posible distanciamiento con el hijo de Ricardo Montaner, quien no se presentó al evento.

Lo cierto es que los medios alrededor del mundo comenzaron a especular que la actriz y el músico habrían dividido sus caminos, pero lejos de desmentirlos, ninguno de los dos decidió salir a esclarecer los rumores.

Por otra parte, la última interacción pública que Ricky Montaner y Stefi Roitman tuvieron fue el pasado 14 de marzo, cuando el cantante publicó un video suyo llorando y su esposa le comentó un “Mi amor”.

Días atrás, la modelo había publicado una imagen de una producción donde se la ve llorando con el maquillaje corrido: «Esto no es un breakdown. Es mi self-tape», sentenció. Además, la última vez que publicó una foto junto a su pareja fue a principio de año.