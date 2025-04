Quiénes son los actores que podrían interpretar a Mauro Icardi y Maxi López en la serie de Wanda Nara

Según trascendió, la plataforma ya convocó a dos actores argentinos.

Semanas atrás, Wanda Nara anunció una colaboración con una importante plataforma de streaming para llevar a cabo una serie sobre su polémica vida y, según trascendió, ya están buscando a los actores que interpretaran a sus dos grandes ex parejas, Maxi López y Mauro Icardi.

«Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían. Se viene Wanda Nara la serie por Netflix, empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz, es mucho trabajo, pero bueno nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas”, reveló el pasado 4 abril.

Si bien no se conocen muchos más detalles sobre si será un reality, ficción o una biopic, ayer en Intrusos (América TV) revelaron que dos reconocidos actores argentinos ya habrían sido convocados para interpretar a los dos futbolistas que marcaron la vida amorosa de la empresaria.

“¿Saben a quiénes llamaron para la ficción? A Benjamín Rojas para hacer de Icardi. Y para hacer de Maxi López, llamaron a Facundo Arana”, deslizó la panelista Marcela Tauro.