Pérez pidió al Gobierno nacional que intervenga para destrabar el conflicto pesquero

El titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Diego Pérez, expresó su profunda preocupación por el conflicto gremial que mantiene detenida a la flota tangonera desde hace más de un mes y que ya genera fuertes impactos económicos en la ciudad y la región.

“Lo estamos siguiendo de cerca, nos preocupa. Entendemos que el Gobierno nacional tiene que tomar intervención, tiene que empezar a ayudar a destrabar estos conflictos”, afirmó el funcionario en rueda de prensa, en referencia a la disputa entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las empresas armadoras.

El paro mantiene amarrados a más de un centenar de buques en distintos puertos, con la zafra nacional de langostino virtualmente paralizada. Esto afecta no solo al sector pesquero, sino también a las plantas de procesamiento, al empleo y al comercio local, generando un efecto en cadena sobre la economía.

“Somos una economía regional, aunque no siempre se nos reconozca como tal. En Madryn y en toda la provincia, la pesca es fundamental para la economía diaria de todos nosotros”, remarcó Pérez. “Esperamos que se llegue a un acuerdo pronto y que los barcos salgan a pescar. No creo que haya un empresario ni un trabajador que quiera que el barco esté en puerto. Los barcos están hechos para pescar, no para estar amarrados”, enfatizó.

El responsable de la APPM también hizo un contraste con la reciente temporada de calamar illex, que tuvo resultados récord para Puerto Madryn. “En calamar aumentamos un 45% el número de descargas. La verdad es que nos fue muy bien. Estamos cerrando una temporada récord”, detalló.

Sin embargo, aclaró que hoy toda la atención está puesta en el conflicto por el langostino, debido a su peso en la generación de empleo en tierra y el movimiento económico que produce. “El langostino deja mucho trabajo en tierra, dinamiza la economía de Madryn y de toda la región. Por eso lo estamos siguiendo de cerca y tratando de ayudar desde el lugar que nos corresponde”, concluyó.