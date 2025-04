Luciana Torres y una muerte sin culpable: su familia reclama justicia

La familia de Luciana Torres, una mujer de 35 años que fue encontrada sin vida el 30 de diciembre de 2024 en la provincia de Santiago del Estero, denuncia que la causa judicial avanza con extrema lentitud y con múltiples irregularidades, mientras crece su reclamo por justicia.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, su hermana, Mónica Torres, afirmó que desde el inicio, el caso no fue tratado con el rigor que merecía: “Desde el día uno este hallazgo no fue trabajado ni inspeccionado como corresponde porque nunca se acercó la fiscal, hubo mucha desprolijidad”.

A casi cuatro meses del hecho, los avances fueron escasos y Torres expresó: “Hasta la fecha los avances fueron ínfimos, por lo cual eso nos lleva a nosotros ya a hacer caminatas, marchas con gritos de justicia, salir a los medios y demás”.

En el expediente constan dos autopsias que coinciden en la causa de muerte: estrangulamiento. Además, el cuerpo fue exhumado y la causa estuvo bajo secreto de sumario durante más de dos meses.

Sin embargo, el punto de partida fue otro ya que su hermana comentó: “Primero la carátula sale como suicidio y después, cuando nos vamos topando con varias pruebas que no nos cierra a la familia, y por eso nunca hemos creído”.

A partir de testimonios de amigas y datos posteriores al fallecimiento, surgieron indicios de que Luciana había estado en una relación violenta: “Ella estuvo en una relación bastante violenta, y todo esto nos vamos enterando después de su muerte”.

El último fin de semana de su vida, Luciana compartió una cena con familiares y había planes para reunirse nuevamente el domingo. Sin embargo, ese día manifestó sentirse mal y pidió que buscaran a sus hijos por ella.

“Mi hermano tipo nueve de la noche no la sentía bien en su voz, organiza con mi mamá, sin que ella sepa, de ir al departamento para ver cómo estaba”, describió Monica. Intentaron contactarla durante más de una hora sin éxito, pero al no haber señales de alarma evidentes, decidieron dejarla descansar.

El lunes por la mañana, al no presentarse para llevar a sus hijos a la colonia, su hermano regresó al departamento junto a su ex cuñado, allí fue cuando, al ingresar con una llave proporcionada por la niñera, encontraron el cuerpo de Luciana en el baño.

Según la familia, el avance de la investigación continúa estancado: “La causa no avanza, lo único que avanza es el tiempo que nos va jugando en contra”.

Uno de los elementos clave, el ADN masculino hallado en las uñas de la víctima, aún no fue analizado: “Todavía no se llegó a cotejar con todos los masculinos posibles, porque el domingo al mediodía ella sí había estado con su su novio actual y no se hizo nada”.

También, al ser preguntada por la reconstrucción del hecho con Gendarmería, la hermana respondió: “La solicitaron a mediados de marzo, necesitaban el teléfono de Luciana, ya se los pase, y aún así todavía no ponen fecha”.

“No sé si el caso es complejo o se está convirtiendo en complejo dado cómo se están manejando”, reflexionó la hermana, al tiempo que volvió a pedir justicia y celeridad.