La arquería celebró su clasificatorio a los Juegos de Integración Patagónica en Esquel y quedó definido el equipo chubutense

Luego de la clasificación realizada en la jornada del miércoles en Esquel, quedó definidos el equipo Chubut de la disciplina de arquería y que representará a la provincia en los próximos Juegos de Integración Patagónica.

La jornada deportiva congregó a los mejores arqueros chubutenses, provenientes de localidades como Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y, por supuesto, los anfitriones esquelenses.

Chubut confirmado para competir en los JIP en Viedma

El selectivo provincial de arquería tuvo lugar en la ciudad de Esquel, con actividad para la modalidad convencional como la adaptada, con el objetivo de conformar la selección provincial que competirá en Viedma desde el 15 al 18 de mayo, ante los seleccionados de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La organización de este selectivo provincial estuvo a cargo de Chubut Deportes con el desempeño de Román Campos junto a la delegación cordillerana, con la importante colaboración del Club de Arquería Andino Patagónica (CAAP) de Esquel y el acompañamiento del municipio local.

Al cierre de la jornada, Ariel Argüelles integrante del “Club Amigos del Tiro con Arco” de Comodoro Rivadavia llegó a la cordillera a cargo de los arqueros de su institución; y destacó el trabajo de Chubut Deportes para disponer este selectivo provincial. “La organización fue impecable y la predisposición de CAAP también. El trabajo es grande, considerando la brevedad de los tiempos organizativos; todo salió muy bien, por el alojamiento, la alimentación y los traslados; todo fue perfecto”, señaló.

En referencia a lo competitivo, Argüelles destacó la posibilidad que brinda el gobierno provincial para hacer posible éstas instancias donde los jóvenes arqueros pueden conocerse y compartir la experiencia: “Esto a cada arquero le brinda seguridad y confianza, algo que es muy positivo para ellos, y para su formación como personas. Los chicos se conocen y viajan ya conociéndose, hacen aprendizaje en conjunto; eso es muy importante”.

El equipo Chubut

Luego de cumplida la jornada deportiva los clasificados son:

Categoría Raso Intelectual Masculino: 1º Nefez, Leandro Agustín – Club de Arquería Andino Patagónico (Esquel).

Categoría Raso Sub 15 Femenino: 1º Cheli, Lara – Fundación Ceferino Namuncurá (Puerto Madryn).

Categoría Raso Sub 15 Masculino: 1º Olivera, Alejo Nicolás – Club de Tiro con Arco Petroquímica (Comodoro Rivadavia).

Categoría Recurvo Sub 17 Masculino: 1ºBustamante, Lucas Valentini – Amigos del Tiro con Arco (Comodoro Rivadavia).

Categoría Recurvo Sub 17 Femenino: 1ºToppazzini Gibbon, Isabella del Carmen – Club de Arquería Andino Patagónico (Esquel).