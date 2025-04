Graciela Alfano: «Carmen Barbieri siempre agarra lo que yo dejo, como Matías Alé»

Las divas se cruzaron en un evento y reconocieron ser «enemigas».

Graciela Alfano y Carmen Barbieri protagonizaron varias peleas mediáticas. La última fue cuando Alfano estuvo en el móvil de Mañanísima, el programa que conducía Barbieri por El Trece, y tuvieron un fuerte entredicho al aire.

En la noche del lunes se cruzaron en una gala del Teatro Colón y revivieron el enfrentamiento que mantienen hace tanto tiempo.

«Carmen Barbieri siempre agarra lo que yo dejo, como Matías Alé», lanzó Alfano frente a las cámaras. Pero luego se encontró con Barbieri y no dudó en posar a su lado para la foto.

«Nosotras nos respetamos, sabemos hasta dónde vamos. Somos enemigas, pero nos divertimos», dijeron las divas, quienes recientemente fueron tentadas por la misma señal para hacer televisión.

Canal 9 convocó primero a Alfano para hacer un programa por las tardes, pero ella finalmente no aceptó la propuesta porque no le parecía divertida. Entonces la señal le hizo la propuesta a Barbieri y es probable que la acepte, aunque aún no firmó su contrato.