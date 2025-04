Femicidio de Cecilia Strzyzowski: César Sena se autolesionó y Emerenciano escribió cartas

César Sena, hijo de Emerenciano, ambos detenidos acusados del brutal femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuyo cuerpo aun no apareció, se autolesionó en la cárcel y su padre escribió dos cartas en repudio del operativo policial donde le sacaron elementos de cocina.

Las cartas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas datan del 17 y 19 de abril de este año, donde el líder piquetero protesta por los incidentes que sufrió con los policías en el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán durante un operativo el cual culminó con César, ex pareja de Cecilia, autolesionándose.

“Expongo mi denuncia de que el día 17 de abril de 2025, manifestando a viva voz, ingresaron a nuestras celdas para secuestrar con elementos que contaba para preparar mis alimentos que necesito por mis problemas de salud como ser diabetes, hipertensión, pólipos sangrantes y divertículos en el colon”, comienza el escrito firmado por Emerenciano.

“Señora jueza (Dolly Fernández) le solicitó que me devuelva mi olla y la pava para que pueda preparar mis alimentos”, sumó.

Además, destacó que “no tiene acceso a la información”, por lo que solicita “una radio”.

En medio de la carta, el líder piquetero, casado con Marcela Acuña, quien también está presa en esta causa, explicó la grave situación que atravesaría César: “Solicito de manera urgente que mi hijo tenga asistencia psiquiátrica y psicológica, ya que cada día lo noto más inestable y temo por su vida”.

“Solicito ampliar el tiempo con mi hijo en el patio, ya que solo tenemos cuatro o cinco días por semana, que en la mayoría de las veces nos restan tiempo, como así también los llamados”, indica otro de los párrafos.

En la carta, escrita a mano, Emerenciano destacó que su hijo se provocó “gran cantidad de lesiones” en el “brazo, tórax, antebrazos y abdomen”.

Dos días después, el acusado mayor volvió a redactar y denunció que “sufrió serios apremios y vejámenes abusando de su débil estado psicológico”.

Hablándole a la jueza Fernández, solicitó: “Apelo a su humanidad para que nos perdone la vida ya que el escenario muestra que nos encontramos en muy malas condiciones edilicias, alimentarias, higiénicas y de malos tratos”.