Condenaron a un profesor de braille por abusar de dos alumnas no videntes

La fiscalía y defensa del imputado plantearon a la jueza un acuerdo para que se imponga la pena de tres años de prisión en suspenso.

Un profesor de Braille e informática de la ciudad chubutense de Trelew fue condenado a tres años de prisión en suspenso a través de un juicio abreviado por abusar de dos alumnas ciegas.

Según informaron los medios locales, la audiencia se realizó el martes en la Oficina Judicial Trelew donde el defensor particular Osvaldo Heiber, junto a la procuradora de fiscalía Guadalupe Serafini, le informaron a la jueza que habían llegado a un acuerdo para abreviar el proceso penal que se lleva en contra del imputado proponiendo a tal fin la imposición de una pena de tres años de prisión en suspenso, más el cumplimiento de pautas de conductas y prohibición de acercamiento y contacto por el mismo plazo.

La citada audiencia preliminar se llevó a cabo en el marco de una causa en la que un individuo está acusado por dos hechos de abuso sexual simple, en concurso real y en carácter de autor, en contexto de violencia de género.

De acuerdo con la exposición de los hechos imputados por el Ministerio Público Fiscal, el primer hecho ocurrió en septiembre de 2022 cuando la víctima, de 34 años, junto con dos compañeros de estudios -todos ellos ciegos- y el profesor del curso de informática y Braille, concurrieron a un local gastronómico con el fin de compartir un momento de esparcimiento.

Según detalló la fiscalía, “en esas circunstancias el imputado, quien se encontraba sentado al lado de la víctima, sabiendo lo que hacía, conociendo la significación de sus actos, aprovechando la relación desigual de poder existente entre ambos y con claras intenciones de cosificarla sexualmente, abusó sexualmente de la misma. En el momento y lugar del hecho, la víctima no pudo reaccionar ni contar lo que había sucedido”.

En tanto, el segundo hecho ocurrió en agosto de 2023, cuando otra víctima de 32 años de edad, no vidente, asistió a un curso y, en un momento dado, el profesor de Braille, se sentó a su lado y abusó sexualmente de esta persona, tras lo cual la víctima quedó en shock, no pudiendo pedir ayuda ni contárselo a alguien.

Tras escuchar los planteos de las partes, la jueza Ivana González informó que consideraba justo y razonable el pedido, por lo que adelantó que hará lugar al juicio abreviado presentado para su homologación.