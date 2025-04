Camila Pittaluga, de ‘Love is Blind Argentina’, denunció a Ezequiel Ingrassia por abuso sexual

El participante le respondió con una denunciar por «falso delito».

La polémica que envuelve a los participantes del reality ‘Love is Blind Argentina’ suma un nuevo caso, la denuncia por abuso sexual de Camila Pittaluga en contra de Ezequiel Ingrassia. Si bien la noticia comenzó a circular en noviembre del año pasado, ayer se conoció el documento oficial que ratifica la denuncia hecha por la participante.

“Vengo por la presente a impetrar formal denuncia por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y desobediencia contra el Señor Ingrassia Ezequiel. Todo hecho agravado por transcurrir en un contexto de violencia de género en el marco de una relación de pareja», dice la denuncia compartida por la periodista Estefi Berardi.

Pittaluga compartió un mensaje en sus redes sociales tras hacer pública la denuncia: “Con el apoyo incondicional de mi familia, amigos y terapeutas, hoy encuentro la fuerza para alzar mi voz y expresar mi verdad. Después de más de un año de lucha interna, me animo a hablar sobre lo que me atormenta todos los días de mi vida. Estoy rompiendo el silencio y tomando el control de mi vida”.

Por otra parte, Ezequiel Ingrassio redobló la apuesta y denunció a Camila por “denunciar un falso delito”, según indica el artículo 245 del Código Penal.

“Una vez me dijeron sabiamente CON LA VERDAD SE LLEGA A TODOS LADOS”, escribió junto a una captura del documento.

Su compañera del reality, Florencia Fernández, apoyó públicamente a su amigo y deseo que la Justicia actúe rápidamente para resolver la cuestión.

“Espero de corazón que si se estan usando injustificadamente las herramientas de protección contra la violencia de género que tantas mujeres necesitan y si hay una falsa denuncia con la gravedad que eso implica, que se PENALICE COMO CORRESPONDE. Que no sea gratis quitarle sin motivo la tranquilidad a nadie. La verdad sale a la luz y todo regresa. Cada uno sabrá si tiene o no la conciencia tranquila. Desde mi lugar, pongo a disposición de la JUSTICIA lo que pueda llegar a aportar que sumé claridad al caso. Mi deseo es que la parte que esté accionado mal, tenga las consecuencias y condena social que merece”, escribió etiquetando a Ezequiel, quien respondió con un “Gracias”.