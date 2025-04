Camila Lattanzio reapareció tras el accidente

Camila Lattanzio, la ex participante de Gran Hermano 2023, protagonizó un escándalo policial al verse involucrada en un siniestro vial. Según la información que trascendió, la influencer volcó su auto y se resistió al test de alcoholemia.

La joven reapareció en redes sociales durante el fin de semana, con motivo de la celebración de su cumpleaños. “Feliz de estar viva. Felices 24 para mí”, dijo.

“Las noticias no siempre son la verdad. Es claro que no pude salir a hablar porque estuve internada. Pero pronto aclararé todo”, agregó la exparticipante de Gran Hermano, que actualmente está con cuello ortopédico.

Según explicaron en Desayuno Americano, a Camila le molestó que se dijera que no quiso someterse al control de alcoholemia porque no sería cierto. “Trascendió que había evitado un control de alcoholemia y que tenía una botella de vodka en su poder. Alfa dijo que la sacó barata, que tiene un dios aparte”, afirmaron en el programa de Pamela David.