Bolsonaro, operado y estable en terapia intensiva

El ex mandatario se sintió mal durante una gira proselitista por el norte de Brasil y fue trasladado a la capital.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encontraba «estable» en la unidad de cuidados intensivos después de haber sido sometido a una cirugía que duró 12 horas, de acuerdo con el parte médico que expidió el hospital donde se encuentra ingresado, en Brasilia.

El exmandatario de 70 años tuvo que ser intervenido por un cuadro de obstrucción parcial del intestino, informaron medios internacionales.

Desde el viernes está internado, luego de manifestar fuertes dolores abdominales mientras cumplía agenda en el marco de una gira política, recordó este lunes el sitio dw.

Según la información del equipo médico, la operación «transcurrió sin incidentes y no requirió transfusión de sangre».

Además, detallaron que la obstrucción fue causada por «un pliegue en el intestino delgado que dificultaba el tránsito intestinal» y ese doblez «fue deshecho durante el rocedimiento».

De acuerdo con el informe médico, Bolsonaro fue sometido a «una reevaluación clínica y quirúrgica» y nuevas pruebas de laboratorio e imagen que constataron la persistencia de la obstrucción intestinal, a pesar del tratamiento recibido en su primer día de ingreso hospitalario.

Entonces, los médicos acordaron realizar la cirugía, que comenzó alrededor de las 10:00 hora local del domingo y terminó de noche.

El exmandatario llegó a Brasilia la noche del sábado a bordo de un avión médico procedente de Natal, donde sufrió fuertes dolores abdominales al inicio de una gira destinada a movilizar a sus partidarios en el estado de Rio Grande do Norte.

«Cirugía finalizada con éxito», escribió su esposa Michelle Bolsonaro en Instagram luego de que el expresidente permaneciera por más de 12 horas en el quirófano.