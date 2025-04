Alfredo Béliz: “En tres meses la inflación se comió lo que habíamos conseguido en paritarias”

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Alfredo Béliz, expresó su profunda preocupación por la situación económica que atraviesan los trabajadores del sector, y ratificó la adhesión del gremio al paro nacional del 10 de abril. En diálogo con AzM Radio, el dirigente criticó duramente las políticas del gobierno de Javier Milei y sostuvo que “el 70 u 80% de los trabajadores del gremio están por debajo de la línea de pobreza”.

“Estamos muy preocupados porque nunca vimos un retraso salarial tan grande. En tres meses nos comieron lo que habíamos conseguido en paritarias”, sostuvo Béliz. Y agregó: “Un empleado de comercio que se jubila hoy con 600 mil pesos no puede sostenerse, y encima los medicamentos aumentaron cuatro o cinco veces más que los salarios”.

El dirigente explicó que el SEC decidió acompañar activamente las movilizaciones convocadas por jubilados en Puerto Madryn y Trelew, y apuntó contra las decisiones del Ejecutivo nacional: “Hay una orden del gobierno de Milei de no autorizar paritarias por encima de la inflación. Pero esa inflación que dicen no existe en la vida cotidiana”.

Béliz también se refirió a la pérdida del poder adquisitivo que afecta a su sector. “No entendemos cómo se supone que un trabajador puede sostenerse si no llega al millón de pesos y tiene que pagar alquiler, luz, gas, transporte. Es un esfuerzo que no está siendo comprendido”, señaló.

En esa línea, planteó que los aumentos de precios en supermercados y mayoristas superan ampliamente los porcentajes alcanzados en las paritarias: “El arroz, el aceite y los productos básicos subieron muchísimo más que lo que nos dejaron firmar”.

El secretario general del SEC también cuestionó la falta de políticas públicas para revertir la situación en la región. “En Trelew, en Rawson, no se están generando nuevos puestos de trabajo. Salvo alguna excepción, como la llegada de una cadena mayorista, no hay desarrollo en el comercio. Y si no hay desarrollo, no hay bienestar para la gente”, expresó.

Además, criticó la ausencia del Estado nacional en la Patagonia: “No puede ser que tengamos los peores índices de pobreza de la región y no llegue ni una obra pública. Se eliminaron ministerios, no hay políticas de vivienda ni de educación. Esta motosierra no permite hacer cloacas, pavimento ni desarrollo”.

Respecto a la relación con el gobierno provincial, Béliz afirmó que el gremio está dispuesto a acompañar los reclamos que permitan visibilizar la situación de abandono del interior. “Hay pocos recursos, la provincia está haciendo esfuerzos para sostener la obra pública, pero es necesario que el gobierno nacional escuche al interior profundo”.

Finalmente, convocó a toda la comunidad a sumarse al paro y las movilizaciones de este jueves: “Este modelo económico no es el camino para la clase trabajadora. Por eso creemos que este paro va a ser rotundo en todo el país”.